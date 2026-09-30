Орлов: «Преждевременно говорить, нужно ли «Зениту» покупать Головина зимой»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил вероятность перехода полузащитника «Монако» Александра Головина в «Зенит» зимой.

«Нужно ли «Зениту» зимой пытаться купить Головина? Об этом говорить преждевременно. Сейчас Головин — лидер «Монако», который идет на первом месте в чемпионате Франции. Захочет ли он возвращаться в РПЛ?

Посмотрим, какие у него будут планы. Понятно, что «Зениту» он бы пригодился. Если помните, отвечая на подобный вопрос, я заметил: а почему бы и нет?» — сказал Орлов.

Контракт 30-летнего Головина с «Монако» действует до лета 2029 года. В сезоне-2026/27 на его счету 6 матчей, 1 гол и 2 результативные передачи.