Сафонов вспомнил конфликт с Кордобой: «Жестко зацепились, чуть ли не до драки. Нас разнимали»

Бывший голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о конфликте, который у него произошел с нападающим «быков» Джоном Кордобой.

Вратарь заявил, что не дерется на поле, но словом может задеть партнера по команде.

«У меня был конфликт в «Краснодаре» с Кордобой, потому что он достаточно вспыльчивый, а я в какой-то период времени позволял сказать себе чего-то лишнего. Я могу словом зажечь человека. У него искра появляется, а я могу костер сделать, чтобы он начал гореть эмоциями. Мы жестко с ним зацепились, чуть ли не до драки, потому что я вслух что-то сказал, когда делал передачу. Даже не с ним связанное, может быть. Он воспринимает это на свой счет, начинает что-то говорить. А условно у него тренировка не задалась или не с той ноги он встал. И я в таком настроении, что не буду сглаживать. Нас разнимали. Ни одного удара не было, потому что я не люблю драться», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу «Вписка».

Голкипер также предположил, что не справился бы с Кордобой в драке, поскольку последний раз дрался примерно в 15 лет, когда в академии на него напал парень, который хотел подраться.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за основную команду «быков» до 2024 года, после чего перешел в «ПСЖ». Вместе с черно-зелеными вратарь становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.

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