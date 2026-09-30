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Голкипер Матвей Сафонов вспомнил конфликт с форвардом Джоном Кордобой в «Краснодаре»

Сафонов вспомнил конфликт с Кордобой: «Жестко зацепились, чуть ли не до драки. Нас разнимали»

Алина Савинова

Бывший голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о конфликте, который у него произошел с нападающим «быков» Джоном Кордобой.

Вратарь заявил, что не дерется на поле, но словом может задеть партнера по команде.

«У меня был конфликт в «Краснодаре» с Кордобой, потому что он достаточно вспыльчивый, а я в какой-то период времени позволял сказать себе чего-то лишнего. Я могу словом зажечь человека. У него искра появляется, а я могу костер сделать, чтобы он начал гореть эмоциями. Мы жестко с ним зацепились, чуть ли не до драки, потому что я вслух что-то сказал, когда делал передачу. Даже не с ним связанное, может быть. Он воспринимает это на свой счет, начинает что-то говорить. А условно у него тренировка не задалась или не с той ноги он встал. И я в таком настроении, что не буду сглаживать. Нас разнимали. Ни одного удара не было, потому что я не люблю драться», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу «Вписка».

Голкипер также предположил, что не справился бы с Кордобой в драке, поскольку последний раз дрался примерно в 15 лет, когда в академии на него напал парень, который хотел подраться.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за основную команду «быков» до 2024 года, после чего перешел в «ПСЖ». Вместе с черно-зелеными вратарь становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.

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Джон Кордоба
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
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Газизов оценил судейство в этом сезоне: «Положительная динамика, но есть мелкие ошибки»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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ЦСКА

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