Орлов заявил, что кричалку «Зенит» — позор российского футбола» придумали болельщики «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, кто придумал кричалку «Зенит» — позор российского футбола».

Впервые эта кричалка прозвучал в мае 2024 года на игре между «Факелом» и «Зенитом» в Воронеже.

«Знаешь, что я выяснил? Не хочу ссылаться на источник, но, оказывается, фразу про «позор российского футбола» в Воронеже не воронежские болельщики придумали. Эту фразу придумали спартаковские болельщики, которые туда вот как-то [просочились]... Понимаете, какая история?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментатор добавил, что выступает против агрессии между болельщиками разных клубов, отметив, что в Советском Союзе такого не было.

После девяти туров РПЛ сезона-2026/27 «Зенит» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

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