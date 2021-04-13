Ответ «Спартаку»: все три решения арбитра верные. Эксперты поддержали Левникова

Сегодня экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) дала оценку качеству работы бригады арбитров, обслуживавшей матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0). В ходе этой игры судья Кирилл Левников трижды не назначил 11-метровые удары в пользу красно-белых. Спартаковцы с ним не согласились и обжаловали его вердикты

Кто входит в ЭСК

Состав экспертно-судейской комиссии выглядит так:

Председатель — Ашот Хачатурянц

Заместитель председателя — Сергей Зуев

Руководитель департамента судейства — Виктор Кашшаи

Руководитель департамента инспектирования — Сергей Фурса

Эксперты: Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк, Алан Снодди

Ответственный секретарь — Павел Каманцев

Каманцев входит в ЭСК без права голоса.

По моим данным, не участвовали в голосовании по решениям Левникова-младшего его отец — Николай Левников, а также инспектор матча Сергей Зуев.

Результаты голосования

Все три решения судьи признаны верными. То есть во всех трех случаях Левников-младший правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

Как распределились голоса? Безусловно, в разных случаях результаты опроса разнятся. Далеко не всегда удается добиться консенсуса. Бывает, что голоса делятся поровну — к примеру, четыре против четырех.

В данной же ситуации, судя по всему, арбитр получил полную поддержку экспертов. Могу предположить, что по первому эпизоду за решение рефери выступили все эксперты. То же самое касается одного из двух моментов, в которых спартаковцы считали, что их соперники играли рукой. Подчеркну: одного из двух. Во втором случае мнения экспертов могли отличаться, но все равно большинство высказались за Левникова-младшего.

Действия видеоарбитров

В матче в Черкизове судье помогали видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Болотенков, работавшие в московском ВАР-центре. Исходя из моего опыта и общения со специалистами, предположу, что советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей, который одновременно входит в руководство ИФАБ и курирует видеоарбитров, поддержит или уже поддержал действия ВАР Иванова и АВАР Болотенкова. Они поступали в соответствии с правилами игры, а также требованиями и инструкциями УЕФА.

У Левникова и Иванова образовалась неплохая связка. Примерно месяц назад эти же арбитры работали на одном из четвертьфинальных матчей Кубка Греции. Левников выполнял функции судьи, Иванов — ВАР.

44-я минута. Падение Промеса

Коротко вспомним, о каких спорных эпизодах идет речь. Первый случился на 44-й минуте, когда в штрафной площади «Локомотива» упал, держась за голень, спартаковец Квинси Промес. Всем видом он показывал, что его больно ударили по ноге. Замедленный повтор свидетельствует: Александр Сильянов либо вообще не коснулся соперника, либо произошло совершенно незначительное касание, которое нельзя считать фолом.

«Локомотив» — «Спартак».

Касание, если оно и случилось, было в районе подошвы бутсы Промеса, а не голени. При этом голеностоп спартаковца даже не дернулся вверх, как должно быть при ударе снизу и сбоку. Арбитр не назначил пенальти. Эксперты ЭСК признали его решение верным.

51-я минута. Контакт мяча с Пабло

В штрафной площади железнодорожников после удара Виктора Мозеса мяч попал в Пабло. Красно-белые считают, что следовало назначить 11-метровый удар, так как защитник сыграл рукой. Арбитр этого не сделал — видеоассистенты Иванов и Андрей Болотенков приступили к проверке и изучению видеозаписи. Через какое-то время, достаточно продолжительное, Иванов что-то сказал Левникову, и тот остался при своем мнении — пенальти так и не был назначен.

Предположу, что у видеоарбитров сразу не оказалось ни одного ракурса, позволяющего сделать однозначный вывод о том, куда же попал мяч. Такое случается редко, но в подобных случаях ВАР не имеют права принимать какое-либо решение и вмешиваться в действия судьи. Оснований для назначения пенальти нет.

«Локомотив» — «Спартак».

На мой взгляд, мяч не попал ни в правую, ни в левую руку Пабло. Он слегка чиркнул по животу защитника, немного изменил направление и полетел в сторону ворот. Оснований для назначения пенальти нет.

Есть те, кто считает, что мяч, попав в живот, полетел в направлении ворот и коснулся левой руки Пабло. Но, исходя из решения ЭСК, у комиссии другое мнение. Она поддержала Левникова.

87-я минута. Контакт мяча с Сильяновым

В конце матча произошел еще один эпизод, связанный с возможной игрой рукой футболиста железнодорожников. И снова Левников не назначил 11-метровый удар в их ворота.

«Локомотив» — «Спартак».

Могло показаться, что Сильянов сыграл в мяч правой рукой. На самом деле мяч после удара Джордана Ларссона попал игроку «Локомотива» в бедро и отлетел в сторону. Именно поэтому никакой реакции со стороны спартаковских игроков не последовало (как, кстати, и в случае с Пабло).

Качество телетрансляции

К сожалению, не впервые в ходе телетрансляции матчей чемпионата России не находятся повторы, позволяющие сделать однозначный вывод по поводу спорных ситуаций, возникших в той или иной точке поля.

Случалось, что после игр с участием красно-белых они показывали запись, сделанную их оператором или операторами, располагавшимися на центральной трибуне и/или у ворот, в том месте, где раньше находился дополнительный арбитр («воротчик»). В этот раз спартаковцы никакими записями не поделились.