Аугусто не считает, что у «Краснодара» есть зависимость от Кривцова: «У нас в команде все важны»

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто в комментарии для «СЭ» заявил, что команда не зависит от игры хавбека Никиты Кривцова.

19 августа 24-летний россиянин получил травму в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0). Ожидается, что футболист пропустит несколько месяцев.

«Все в «Краснодаре» важны, у нас нет такого, что кто-то выше другого. Каждый может прийти на помощь другому. К сожалению, травмы — часть футбола, и произошедшее с Никитой — это грустно. Но у нас есть футболисты, которые способны заменить его. В нашей команде каждый игрок важен», — сказал Аугусто «СЭ».

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

В этом сезоне Кривцов провел 6 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

(Кирилл Радченко)