Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:45

ЦСКА уходит в отрыв, «Торпедо» — в первую лигу. У Чалова лучший сезон в карьере

ЦСКА разгромил «Торпедо» со счетом 3:0 в матче РПЛ
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Чалов празднует гол в ворота «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
3:0 — без шансов для аутсайдера.

ЦСКА — фаворит гонки за серебро

Команда Владимира Федотова мощно ворвалась в финальную стадию сезона: заняв по итогам первого круга пятое место, весной красно-синие вклинились в борьбу за вторую строчку. И не просто как один из претендентов — за три тура до финиша именно армейцы считаются фаворитом гонки.

Основные конкуренты в последнее время растеряли прилично очков — «Спартак» не побеждает в трех матчах подряд, «Ростов» — в двух. Перед встречей с «Торпедо» у ЦСКА был роскошный шанс увеличить отрыв — оставалось только выиграть и любоваться на второе место и 54 очка в копилке.

Но у гостей имелась весомая причина не проиграть.

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Химками&raquo; в&nbsp;матче 27-го тура РПЛ 13&nbsp;мая 2023 года. «Спартак» снова пострадал из-за судейства, но игра с «Химками» — тоже провал. Медали под вопросом?

Матч жизни для «Торпедо»

Черно-белые не просто прописались в зоне прямого вылета, а осели на последнем месте: 13 очков — с отрывом худший показатель лиги. До спасительной 14-й строчки — целых десять баллов, а значит поражение или ничья в оставшейся части сезона становились для «Торпедо» приговором.

«У нас есть шанс остаться в РПЛ, — Пеп Клотет не терял надежды даже перед матчем с ЦСКА. — Наш план — продолжать работать. Нужно исправлять ситуацию. Выходим в каждой игре и бьемся!»

Но оптимизм испанца не оправдался.

Чалов побил собственный рекорд

Федор Чалов проводит прекрасный сезон, и в 27-м туре форвард не сбавил обороты. Быстрым голом после грубой ошибки центрального защитника гостей он максимально усложнил задачу «Торпедо» (а по факту отправил соперника в первую лигу — гол Федора оказался победным).

И хотя автозаводцы пытались отыграться (причем недурно: дважды опасно пробили в створ), в целом армейцы держали все под контролем. Настолько, что уже к перерыву забили второй, и с перспективами «Торпедо» все было окончательно понятно.

Этот гол Чалова стал для него 16-м в чемпионате — больше за один сезон Федор не забивал никогда. Более того, на 89-й минуте форвард реализовал пенальти, установил окончательный счет (3:0) и снова обновил личный показатель. С «Торпедо» он поучаствовал во всех результативных атаках: помимо дубля, у нападающего еще голевая передача.

Обляков опять хорош

Иван Обляков тоже набрал сумасшедшую форму — с начала марта у него уже девять очков по системе «гол+пас»: к пяти мячам и трем ассистам Иван добавил шестой гол, который отправил в ворота «Торпедо» незадолго до перерыва. Во втором тайме хавбек отличился снова, но мяч отменили из-за спорного офсайда (на повторе показалось, что вне игры не было). Наконец, в концовке матча именно «парашют» от Облякова привел к назначению пенальти.

3:0 — в раздевалку команды уходили в разном настроении. Армейцы оторвались на четыре очка от «Спартака» (в следующем туре — дерби!), а «Торпедо» официально лишилось шансов остаться в РПЛ.

Команда Клотета проведет еще три игры (причем одну из них — без удалившегося капитана Самсонова), после чего клуб вернется в первую лигу.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Торпедо М
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Жозеп Клотет
4
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба в «Спартаке», Кокорин — в «Локо» и «Динамо». Как выглядели бы клубы РПЛ, состоящие лишь из воспитанников
Кассьерра спас золотой праздник «Зенита», хотя «Краснодар» едва его не сорвал
В ГД призвали к разрыву дипотношений с Британией после ударов Storm Shadow по ЛНР
Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Агенты Кухты заявил, что игрок счастлив остаться в «Спарте»
Каманцев заявил о расхождении рекомендаций арбитрам с решением Кукуляка в матче «Химки» — «Спартак»
Обляков — о матче со «Спартаком»: «В дерби игра всегда идет от ножа. Важно победить»
Первая лига поздравила «Торпедо» с возвращением
В «Торпедо» заявили, что Клотет останется главным тренером команды
Обляков — о победе над «Торпедо»: «Старались, легкой игры не было»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кассьерра спас золотой праздник «Зенита», хотя «Краснодар» едва его не сорвал
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости