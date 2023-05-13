ЦСКА уходит в отрыв, «Торпедо» — в первую лигу. У Чалова лучший сезон в карьере
ЦСКА — фаворит гонки за серебро
Команда Владимира Федотова мощно ворвалась в финальную стадию сезона: заняв по итогам первого круга пятое место, весной красно-синие вклинились в борьбу за вторую строчку. И не просто как один из претендентов — за три тура до финиша именно армейцы считаются фаворитом гонки.
Основные конкуренты в последнее время растеряли прилично очков — «Спартак» не побеждает в трех матчах подряд, «Ростов» — в двух. Перед встречей с «Торпедо» у ЦСКА был роскошный шанс увеличить отрыв — оставалось только выиграть и любоваться на второе место и 54 очка в копилке.
Но у гостей имелась весомая причина не проиграть.
Матч жизни для «Торпедо»
Черно-белые не просто прописались в зоне прямого вылета, а осели на последнем месте: 13 очков — с отрывом худший показатель лиги. До спасительной 14-й строчки — целых десять баллов, а значит поражение или ничья в оставшейся части сезона становились для «Торпедо» приговором.
«У нас есть шанс остаться в РПЛ, — Пеп Клотет не терял надежды даже перед матчем с ЦСКА. — Наш план — продолжать работать. Нужно исправлять ситуацию. Выходим в каждой игре и бьемся!»
Но оптимизм испанца не оправдался.
Чалов побил собственный рекорд
Федор Чалов проводит прекрасный сезон, и в 27-м туре форвард не сбавил обороты. Быстрым голом после грубой ошибки центрального защитника гостей он максимально усложнил задачу «Торпедо» (а по факту отправил соперника в первую лигу — гол Федора оказался победным).
И хотя автозаводцы пытались отыграться (причем недурно: дважды опасно пробили в створ), в целом армейцы держали все под контролем. Настолько, что уже к перерыву забили второй, и с перспективами «Торпедо» все было окончательно понятно.
Этот гол Чалова стал для него 16-м в чемпионате — больше за один сезон Федор не забивал никогда. Более того, на 89-й минуте форвард реализовал пенальти, установил окончательный счет (3:0) и снова обновил личный показатель. С «Торпедо» он поучаствовал во всех результативных атаках: помимо дубля, у нападающего еще голевая передача.
Обляков опять хорош
Иван Обляков тоже набрал сумасшедшую форму — с начала марта у него уже девять очков по системе «гол+пас»: к пяти мячам и трем ассистам Иван добавил шестой гол, который отправил в ворота «Торпедо» незадолго до перерыва. Во втором тайме хавбек отличился снова, но мяч отменили из-за спорного офсайда (на повторе показалось, что вне игры не было). Наконец, в концовке матча именно «парашют» от Облякова привел к назначению пенальти.
3:0 — в раздевалку команды уходили в разном настроении. Армейцы оторвались на четыре очка от «Спартака» (в следующем туре — дерби!), а «Торпедо» официально лишилось шансов остаться в РПЛ.
Команда Клотета проведет еще три игры (причем одну из них — без удалившегося капитана Самсонова), после чего клуб вернется в первую лигу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6