3:0 — без шансов для аутсайдера.

ЦСКА — фаворит гонки за серебро

Команда Владимира Федотова мощно ворвалась в финальную стадию сезона: заняв по итогам первого круга пятое место, весной красно-синие вклинились в борьбу за вторую строчку. И не просто как один из претендентов — за три тура до финиша именно армейцы считаются фаворитом гонки.

Основные конкуренты в последнее время растеряли прилично очков — «Спартак» не побеждает в трех матчах подряд, «Ростов» — в двух. Перед встречей с «Торпедо» у ЦСКА был роскошный шанс увеличить отрыв — оставалось только выиграть и любоваться на второе место и 54 очка в копилке.

Но у гостей имелась весомая причина не проиграть.

Матч жизни для «Торпедо»

Черно-белые не просто прописались в зоне прямого вылета, а осели на последнем месте: 13 очков — с отрывом худший показатель лиги. До спасительной 14-й строчки — целых десять баллов, а значит поражение или ничья в оставшейся части сезона становились для «Торпедо» приговором.

«У нас есть шанс остаться в РПЛ, — Пеп Клотет не терял надежды даже перед матчем с ЦСКА. — Наш план — продолжать работать. Нужно исправлять ситуацию. Выходим в каждой игре и бьемся!»

Но оптимизм испанца не оправдался.

Чалов побил собственный рекорд

Федор Чалов проводит прекрасный сезон, и в 27-м туре форвард не сбавил обороты. Быстрым голом после грубой ошибки центрального защитника гостей он максимально усложнил задачу «Торпедо» (а по факту отправил соперника в первую лигу — гол Федора оказался победным).

И хотя автозаводцы пытались отыграться (причем недурно: дважды опасно пробили в створ), в целом армейцы держали все под контролем. Настолько, что уже к перерыву забили второй, и с перспективами «Торпедо» все было окончательно понятно.

Этот гол Чалова стал для него 16-м в чемпионате — больше за один сезон Федор не забивал никогда. Более того, на 89-й минуте форвард реализовал пенальти, установил окончательный счет (3:0) и снова обновил личный показатель. С «Торпедо» он поучаствовал во всех результативных атаках: помимо дубля, у нападающего еще голевая передача.

Обляков опять хорош

Иван Обляков тоже набрал сумасшедшую форму — с начала марта у него уже девять очков по системе «гол+пас»: к пяти мячам и трем ассистам Иван добавил шестой гол, который отправил в ворота «Торпедо» незадолго до перерыва. Во втором тайме хавбек отличился снова, но мяч отменили из-за спорного офсайда (на повторе показалось, что вне игры не было). Наконец, в концовке матча именно «парашют» от Облякова привел к назначению пенальти.

3:0 — в раздевалку команды уходили в разном настроении. Армейцы оторвались на четыре очка от «Спартака» (в следующем туре — дерби!), а «Торпедо» официально лишилось шансов остаться в РПЛ.

Команда Клотета проведет еще три игры (причем одну из них — без удалившегося капитана Самсонова), после чего клуб вернется в первую лигу.