Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:55

Кассьерра спас золотой праздник «Зенита», хотя «Краснодар» едва его не сорвал

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вендел (слева) поздравляет Малкома с голом.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сине-бело-голубые с трудом смогли вырвать ничью в матче с обескровленными и демотивированными «быками» — 2:2.

Золотое торжество

Пятый год подряд «Зенит» не просто становится чемпионом России, а делает это досрочно. Обычно, правда, команда Сергея Семака получала медали и трофей сразу же после той игры, в которой гарантировала себе чемпионство, но на этот раз удовольствие решили растянуть: после победы над «Спартаком» все выплеснули первые золотые эмоции, а на игру с «Краснодаром» были запланированы полноценные гуляния.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Краснодар

«Зенит» отлично подготовился к празднику. На газоне «Газпром Арены» нарисовали обновленную эмблему клуба с двумя звездами, а игроки вышли на поле в золотых футболках. Внутри стадиона сине-бело-голубые припасли тонну активностей для болельщиков — например, повсюду зрители ходили в специальных очках с двумя звездами вместо оправ. Сергей Семак тоже подготовился к торжеству и надел костюм с галстуком.

«Быки» без лидеров

Но праздник легко можно было испортить поражением. 11 лет назад так и случилось, когда «Зенит» вышел на матч со «Спартаком» в золотых футболках, но уступил.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром». Онлайн-трансляция награждения и парада по Петербургу

Впрочем, тогда у красно-белых была серьезная турнирная мотивация, а «Краснодар» приехал в Санкт-Петербург не только без нее, но и без ряда лидеров: Рамирес дисквалифицирован, а Сперцян с Кордобой остались дома — уже в среду черно-зеленым предстоит финал Пути регионов в FONBET Кубке России, так что «Краснодар» расставил приоритеты. Их стартовый состав выглядел ослабленным.

Семак оставил в запасе Родригао, у которого по-прежнему не все идеально со здоровьем, а также отпустил в сборную Бразилии (U-20) Ренана — из-за этого пара центральных защитников получилась экспериментальной (Алип — Чистяков). А в центр нападения Семак наконец-то поставил Сергеева — эффектным золотым голом Иван это заслужил.

Очередной гол Малкома

Главное, что в основе вышел Малком. Бразилец не очень ярко провел матч со «Спартаком», но остается лучшим бомбардиром лиги и реальным конкурентом Олега Веретенникова в заочной борьбе за рекорд по голам в 30-матчевом чемпионате. На игру с «Краснодаром» Малком вышел заряженным: он много бил по воротам в первом тайме и на 15-й минуте забил логичный мяч, который позволил бразильцу сократить расстояние от рекорда до двух голов.

Начал «Зенит» ожидаемо лихо, но, как и в матче со «Спартаком», при счете 1:0 команда встала и позволила оппонентам отодвинуть игру от своих ворот. Пошли моменты у «Краснодара» — в одном из них Мозес мог сравнивать счет еще до перерыва, но в первом тайме никто больше забить не сумел.

Убойная развязка

Далеко не все складывалось по сценарию чемпионов, хотя счет и был в их пользу. Изменения напрашивались, но Семак решил оставить стартовый состав нетронутым. Владимир Ивич — тоже, но он явно попросил игроков действовать настырнее в атаке, что и привело к голу Баньяца на 51-й минуте.

Сразу после этого чуть не забил Вендел — момент с участием бразильца показывал, что «Зенит» вроде бы должен вот-вот дожать соперника. Но вместо этого забил «Краснодар». Причем сделал это петербуржец и бывший нападающий «Зенита» Ионов, который в текущем сезоне чаще выходит на поле со скамейки запасных.

Счет 1:2 в пользу соперника никак не ложился в отлаженный сценарий чемпионства сине-бело-голубых, но «Краснодару» было все равно. Гости уже за полчаса до финального свистка стали отчаянно тянуть время. Иногда, конечно, им действительно требовалась медицинская помощь — как Кевину Ленини, которого увезли с газона на электрокаре, — однако в большинстве случаев футболисты в салатовых футболках искусственно растягивали игру. И имели на это право.

Ивич очень хотел победить и ради этого даже уничтожил всю привычную для «Краснодара» игру в короткий пас, глубоко опустил линию обороны и сделал Олусегуна пятым защитником. В таком «автобусном» виде «быки» и простояли до финиша встречи. Однако хозяев выручил Кассьерра. А успех чемпиону принес банальный навал.

Едва ли «Зенит» доволен ничьей, но эмоции от такой развязки — тоже позитивные. На этой ноте петербуржцы и закончили матч, после чего получили заслуженные золотые медали и отправились в триумфальный парад на автобусе по городу.

Алексей Ионов
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
7
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Устроили свадебный банкет прямо на корте». Как легендарный Сампрас женился на звезде «Санта-Барбары»
ОКР поддержал борющуюся с раком олимпийскую чемпионку Бобровникову
Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
Военный эксперт рассказал о тактике Киева при ударах по Луганску
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Зарема — об Абаскале: «Видела эту реакцию у Тедеско, знаю чувства Ваноли. Сейчас третий тренер мучается от судейства»
ЦСКА — «Торпедо»: видео голов
ЦСКА — «Торпедо»: Обляков удвоил преимущество армейцев
Полузащитник «Краснодара» Ахметов: «Зенит» всегда хочет выигрывать и доминировать на своей арене"
Дюков: «Зенит» является лидером российского футбола. Каждое чемпионство было заслужено»
Семак: «Мы должны всегда показывать максимум, независимо от обстоятельств, будь мы чемпионы или нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судейские скандалы всех достали. Арбитры влияют даже на главную интригу РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости