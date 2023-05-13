Кассьерра спас золотой праздник «Зенита», хотя «Краснодар» едва его не сорвал
Золотое торжество
Пятый год подряд «Зенит» не просто становится чемпионом России, а делает это досрочно. Обычно, правда, команда Сергея Семака получала медали и трофей сразу же после той игры, в которой гарантировала себе чемпионство, но на этот раз удовольствие решили растянуть: после победы над «Спартаком» все выплеснули первые золотые эмоции, а на игру с «Краснодаром» были запланированы полноценные гуляния.
«Зенит» отлично подготовился к празднику. На газоне «Газпром Арены» нарисовали обновленную эмблему клуба с двумя звездами, а игроки вышли на поле в золотых футболках. Внутри стадиона сине-бело-голубые припасли тонну активностей для болельщиков — например, повсюду зрители ходили в специальных очках с двумя звездами вместо оправ. Сергей Семак тоже подготовился к торжеству и надел костюм с галстуком.
«Быки» без лидеров
Но праздник легко можно было испортить поражением. 11 лет назад так и случилось, когда «Зенит» вышел на матч со «Спартаком» в золотых футболках, но уступил.
Впрочем, тогда у красно-белых была серьезная турнирная мотивация, а «Краснодар» приехал в Санкт-Петербург не только без нее, но и без ряда лидеров: Рамирес дисквалифицирован, а Сперцян с Кордобой остались дома — уже в среду черно-зеленым предстоит финал Пути регионов в FONBET Кубке России, так что «Краснодар» расставил приоритеты. Их стартовый состав выглядел ослабленным.
Семак оставил в запасе Родригао, у которого по-прежнему не все идеально со здоровьем, а также отпустил в сборную Бразилии (U-20) Ренана — из-за этого пара центральных защитников получилась экспериментальной (Алип — Чистяков). А в центр нападения Семак наконец-то поставил Сергеева — эффектным золотым голом Иван это заслужил.
Очередной гол Малкома
Главное, что в основе вышел Малком. Бразилец не очень ярко провел матч со «Спартаком», но остается лучшим бомбардиром лиги и реальным конкурентом Олега Веретенникова в заочной борьбе за рекорд по голам в 30-матчевом чемпионате. На игру с «Краснодаром» Малком вышел заряженным: он много бил по воротам в первом тайме и на 15-й минуте забил логичный мяч, который позволил бразильцу сократить расстояние от рекорда до двух голов.
Начал «Зенит» ожидаемо лихо, но, как и в матче со «Спартаком», при счете 1:0 команда встала и позволила оппонентам отодвинуть игру от своих ворот. Пошли моменты у «Краснодара» — в одном из них Мозес мог сравнивать счет еще до перерыва, но в первом тайме никто больше забить не сумел.
Убойная развязка
Далеко не все складывалось по сценарию чемпионов, хотя счет и был в их пользу. Изменения напрашивались, но Семак решил оставить стартовый состав нетронутым. Владимир Ивич — тоже, но он явно попросил игроков действовать настырнее в атаке, что и привело к голу Баньяца на 51-й минуте.
Сразу после этого чуть не забил Вендел — момент с участием бразильца показывал, что «Зенит» вроде бы должен вот-вот дожать соперника. Но вместо этого забил «Краснодар». Причем сделал это петербуржец и бывший нападающий «Зенита» Ионов, который в текущем сезоне чаще выходит на поле со скамейки запасных.
Счет 1:2 в пользу соперника никак не ложился в отлаженный сценарий чемпионства сине-бело-голубых, но «Краснодару» было все равно. Гости уже за полчаса до финального свистка стали отчаянно тянуть время. Иногда, конечно, им действительно требовалась медицинская помощь — как Кевину Ленини, которого увезли с газона на электрокаре, — однако в большинстве случаев футболисты в салатовых футболках искусственно растягивали игру. И имели на это право.
Ивич очень хотел победить и ради этого даже уничтожил всю привычную для «Краснодара» игру в короткий пас, глубоко опустил линию обороны и сделал Олусегуна пятым защитником. В таком «автобусном» виде «быки» и простояли до финиша встречи. Однако хозяев выручил Кассьерра. А успех чемпиону принес банальный навал.
Едва ли «Зенит» доволен ничьей, но эмоции от такой развязки — тоже позитивные. На этой ноте петербуржцы и закончили матч, после чего получили заслуженные золотые медали и отправились в триумфальный парад на автобусе по городу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6