«Уфа» не откроет «калитку», но «Спартак» победит, а «Сочи» отберет очки у ЦСКА. Прогнозы на 26-й тур РПЛ
Борис Игнатьев — 1:0. Думаю, «Ахмат» добьется победы. У грозненцев хорошо выстроенная команда, тем более они играют дома. Счет будет минимальным, «Химки» — вполне неуступчивая команда.
Сергей Мигицко — 2:1. Домашнюю игру «Ахмат» проведет агрессивно. Хоть «Химки» сейчас тоже команда достаточно крепкая и хорошо сбалансированная, думаю, что «Ахмат» все же выиграет.
Борис Игнатьев — 0:1. «Ротор» сделает все возможное, чтобы выйти из ситуации, в которую себя загнал. Но победят динамовцы. Хорошо играющие, показывающие молодой, задорный футбол. У них все время есть эмоции, адреналин и достаточный уровень игрового умения.
Сергей Мигицко — 0:1. У «Динамо» сейчас не очень хорошо обстоят дела с набором очков, но отдам предпочтение ему.
Борис Игнатьев — 2:1. «Локомотив» показывает в этой части чемпионата стабильную командную игру, где каждый четко и ясно знает свою задачу, где все прекрасно понимают общие цели.
Сергей Мигицко — 2:0. «Локомотив» сейчас всех сметает, у него очень хорошая средняя линия, хорошее завершение атак. Я очень люблю и уважаю «Ростов» Карпина, но все же «Локомотив» с ростовчанами разберется.
Борис Игнатьев — 1:1. Краснодарцам не хватает уверенности при слабо поставленной командной игре в обороне. Они будут делать все возможное, чтобы реабилитировать себя на фоне нашего чемпиона в этой домашней игре. Вряд ли у «Зенита», который идет к очередной вершине, хватит эмоциональных сил добиться победы.
Сергей Мигицко — 0:1. «Краснодар» сейчас только ищет игру с новым тренером, это второй матч Гончаренко. Очень люблю «Краснодар» как клуб, как команду, там подобраны хорошие игроки, но «Зенит», если выиграет, может тем самым решить большую задачу.
Борис Игнатьев — 0:2. «Рубин» — одна из наших самых прогрессивных команд, с четко понятной игрой во всех линиях, где сложности соперников создают два фланговых игрока атаки — Макаров и Кварацхелия. Думаю, что казанцы обязательно забьют и добьются победы.
Сергей Мигицко — 1:1. «Рубин» хорошо играет как на своем поле, так и на чужом. Но «Урал» неплохо показал себя сейчас в Москве, тоже боевая команда. Я на ничью не люблю ставить, но у меня ощущение, что будет результативная ничья.
Борис Игнатьев — 2:0. «Арсенал» выиграет по понятным причинам, он просто сильнее.
Сергей Мигицко — 2:0. «Тамбов» не дарит очки, команда борется. Видно, что тренер болеет душой, ребята играют, но сегодня «Арсенал» сильнее.
Борис Игнатьев — 1:1. Поставлю на ничью. «Сочи» не может столько игр подряд оступаться. Это добротная команда, но ЦСКА с новым тренером, на хороших эмоциях, после трех побед, наверное, сделает все возможное, чтобы не проиграть.
Сергей Мигицко — 2:1. «Сочи» сейчас в порядке. Что там говорить, мне они очень нравятся. ЦСКА по подбору игроков тоже может решать серьезные проблемы. Он может побороться за призовое место, но мне кажется, что «Сочи» выиграет.
Борис Игнатьев — 2:0. «Спартак» сильнее во всех компонентах. Последнее поражение подстегнет одного из главных претендентов на призовые места.
Сергей Мигицко — 2:0. «Спартак» сейчас показывает очень хороший, агрессивный футбол. «Уфа» так просто очки не раздает, у нее «калитка» не открыта. Хорошая команда, но «Спартак» выиграет.
Филипп Нагорный
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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