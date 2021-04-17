Обновление цен игроков РПЛ: больше всех подорожали Кварацхелия и Захарян, а Бакаев подешевел на 1,5 миллиона

Портал Transfermarkt обновил цены футболистов чемпионата России. «СЭ» разбирает, как изменилась стоимость игроков первых шести клубов чемпионата России.

Топ-5 дорогих игроков «Зенита».

«Зенит»: весной подорожал только Вендел

У «Зенита» рост в цене показал только Вендел. Бразилец подорожал на 1 миллион евро и замыкает десятку самых подорожавших игроков РПЛ. Остальные футболисты питерцев не подверглись изменениям, несмотря на лидерство в чемпионате России.

Самый дорогой игрок питерцев — по-прежнему Малком. Портал оценивает бразильца в 24 миллиона евро, следом идет Сердар Азмун — 23 миллиона евро. Самый дорогой российский футболист «Зенита» — Артем Дзюба, чей ценник, по версии Transfermarkt, составляет 12 млн евро. Весь состав «Зенита» оценивается порталом в 170 миллионов евро.

Топ-5 дорогих игроков «Спартака».

«Спартак»: взлет Соболева и Ларссона, падение Бакаева

Много изменений в ценниках игроков красно-белых, а самый большой взлет — у Соболева, который вырос на 3 миллиона евро. Его цена теперь составляет 9 миллионов. Нападающий весной забил семь голов — больше всех в лиге, поэтому такая динамика не удивляет.

Другой форвард, Ларссон, весной подорожал на 2 миллиона евро, и его новый ценник — 11 миллионов. Другие подорожавшие игроки «Спартака»: Максименко (+1 миллион евро), Жиго (+1 миллион евро), Умяров (+300 тысяч евро).

Самое большое падение в цене — у Бакаева. Хавбек, который зимой мог перейти в «Динамо», подешевел на 1,5 миллиона евро (новая цена — 6 миллионов). Падение в цене также у Джикии (-500 тысяч евро) и целой группы футболистов, которые не играют за основную команду: Селихов (-300 тысяч евро), Педро Роша (-200 тысяч), Гулиев (-250 тысяч) и Ташаев (-200 тысяч).

Самый дорогой игрок «Спартака» — Квинси Промес. Даже из-за падения в цене в январе на 2,5 миллиона евро с его актуальным ценником в 15 миллионов в команде нет никого дороже голландца. Самый дешевый футболист красно-белых — 37-летний Андрей Ещенко. Портал оценивает его в 50 тысяч евро — это вдвое меньше, чем цена голкипера Артема Реброва (100 тысяч евро).

Общая стоимость состава «Спартака» составляет 130,9 миллиона евро.

Топ-5 дорогих игроков «Локомотива».

«Локомотив»: рост цен Мухина, Жемалетдинова и Смолова

У единственной команды РПЛ, которая выиграла все матчи в этом году, игроки показали только рост цен. У «Локо» нет ни одного футболиста, чей ценник весной уменьшился.

Самый большой скачок — у Мухина, который закрепился в составе «Локо» и успел дебютировать за сборную России. 19-летний хавбек прибавил в цене 1,75 миллиона евро — 700% от прежней цены, и теперь его стоимость составляет 2 миллиона евро.

Рост показали и лидеры атаки нынешнего «Локомотива». Жемалетдинов, который забил два гола и отдал четыре голевые передачи весной, а также стал постоянно играть в сборной, вырос на 500 тысяч евро. Его обновленная цена — 3,5 миллиона. Автор пяти голов во втором круге Федор Смолов подорожал на 500 тысяч евро, его новая цена — 5 миллионов. Также подорожали Рыбчинский (+500 тысяч евро), Лисакович (+300 тысяч евро) и Куликов (+300 тысяч евро).

Самый дорогой игрок железнодорожников — Антон Миранчук, цена которого составляет, по оценке Transfermarkt, 14 миллионов евро. Общая стоимость состава «Локо» — 88,75 миллиона евро.

Топ-5 дорогих игроков ЦСКА.

ЦСКА: Чалов подешевел на 1 миллион евро, а Влашич — по-прежнему самый дорогой игрок РПЛ

У армейцев за весну подорожал только новичок Эмиль Бохинен. Он прибавил 200 тысяч евро, и теперь норвежец стоит 1,5 миллиона. Роста цены других игроков ЦСКА Transfermarkt за весну не зафиксировал.

Отметим, что подешевел также лишь один футболист — Федор Чалов. Нападающий, который в этом году еще ни разу не забивал за ЦСКА, потерял в цене 1 миллион евро и стоит уже 11 миллионов.

Самый дорогой игрок ЦСКА и всего чемпионата по-прежнему Влашич — хорват оценивается в 30 миллионов евро. А общая стоимость состава ЦСКА, по версии портала, составляет 135,35 миллиона евро.

Топ-5 дорогих игроков «Рубина».

«Рубин»: Хвича подорожал больше всех в РПЛ, а Игнатьев стремительно дешевеет

Претендующий на еврокубки «Рубин» — обладатель самого подорожавшего игрока лиги. Ожидаемо Кварацхелия стремительно растет в цене и с каждым месяцем становится все дороже. Грузин забил за сборную Грузии испанцам и грекам в отборе к ЧМ-2022, провел несколько ярких матчей в РПЛ и вырос еще на пять миллионов евро. Его обновленный ценник — 15 миллионов.

Большой рост показал Макаров, забивший за «Рубин» и молодежную сборную России несколько шедевральных мячей. Он прибавил к цене 1,5 миллиона евро и теперь стоит 3,5 миллиона. Подорожали также Самошников (+800 тысяч евро), Деспотович (+500 тысяч), Дюпин (+500 тысяч), Старфельт (+500 тысяч) и Мусаев (+200 тысяч).

Падение в цене среди игроков «Рубина» зафиксировано только у Игнатьева. Форвард весной редко играл, давно не забивал в официальных матчах и потерял еще 500 тысяч евро. Его обновленная цена составляет уже 3,5 миллиона евро — это почти вдвое меньше, чем сумма, за которую его в прошлом сезоне «Рубин» приобрел у «Краснодара». Общая стоимость состава «Рубина» — 61,5 миллиона евро.

Топ-5 дорогих игроков «Динамо».

«Динамо»: Тюкавин и Захарян теперь стоят 6 миллионов, а Комличенко дешевеет

Заслуженно рост в цене происходит у молодежи «Динамо», которая весной разрывает лигу. Главный тинейджер РПЛ Захарян вырос аж на 3 миллиона евро, ранее портал оценивал его в 500 тысяч. Тюкавин также показал стремительный рост — с 400 тысяч до 2,5 миллиона евро.

Также у «Динамо» подорожали Грулев (+900 тысяч евро), Фомин (+500 тысяч), Евгеньев (+500 тысяч). А подешевели те, кого вытеснили из состава молодые игроки: Игбун (-500 тысяч евро) и Комличенко (-500 тысяч). Общая стоимость состава «Динамо» сегодня составляет 62,6 миллиона евро.