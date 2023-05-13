«Зенит» показал золотую форму, в которой сыграет в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба «Зенита» показала раздевалку команды перед матчем против «Краснодара» в 27-м туре чемпионата России.

В кадр попала золотая форма, в которой петербуржцы выйдут на поле в честь завоевания чемпионского титула.

7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 мая, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16.30 мск.