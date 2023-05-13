«Химки» — «Спартак»: Соболев сравнял счет

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счет в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» — 1:1. Футболист отметился голом на 56-й минуте.

Это 13 забитый мяч Соболева в этом чемпионате России.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Спартак».