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Защитник «Крыльев» Печенин: «Не скажу, что чемпионство проигрывается, скорее чемпионат усредняется»

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Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин высказался о ничьей в матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

«Попадание в перекладину? Не знаю, невезение это или нехватка мастерства. Пробил и не попал, — приводит Metaratings.ru слова Печенина. — Считаю, что мы потеряли два очка, если судить по игре. Были ближе к победе после удаления, в концовке создавали моменты, но не реализовали. Не сказал бы, что чемпионство проигрывается, скорее, усредняется чемпионат. Нет слабых команд, каждый может обыграть каждого, потому каждый матч интересен. Смотрите на низ таблицы, команды выдают просто прекрасную весну. И поднимаются наверх, все непредсказуемо. И нет таких явных лидеров, какими еще пару лет назад были все московские команды, «Зенит».

После 26 туров «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков, питерцы опережают «быков» по личным встречам. На 3 очка от лидеров отстает «Динамо».

«Крылья» на шестой строчке в таблице РПЛ с 40 очками.

Источник: metaratings.ru
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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Виктор Александров

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 21 1 3
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 22 1 3
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