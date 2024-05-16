Тарханов: «В матче с «Ахматом» «Зениту» нужна победа любой ценой»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом».

«Зениту» нужна победа любой ценой. Потеря очков дает шанс вырваться вперед таким командам, как «Динамо» и «Краснодар». Против «Ахмата» команда Семака сделает все, чтобы одержать победу, пойти ва-банк. Не думаю, что будет много голов в этой игре. У «Зенита» нет глобальных проблем. И игровой спад не связан с отсутствием мотивации. Просто соперники создают проблемы на поле. «Бавария» тоже оступилась, и «Байер» выиграл. Такое бывает. Семак еще молодой парень. Он точно не исчерпал себя в клубе. Такой период бывает в каждой команде. Но команда будет точно бороться за чемпионство», — сказал Тарханов ODDS.ru.

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Динамо», набравшее 53 очка после 28 туров. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).