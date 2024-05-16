Конюшков объяснил, почему ему нравится Федор Смолов

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал о спортсменах, которые ему симпатичны.

«Я даже так не задумывался. Можно назвать Коби Брайанта. До сих пор им вдохновляюсь. Он импонирует, все его устои, которые он рассказывал в интервью, просто даже на жизнь, они шикарны.

Из футболистов нравится Федор Смолов. Подписан на него в соцсетях и смотрел много его интервью. Разносторонний, умный и рассудительный человек, которого интересно послушать», – цитирует Конюшкова Metaratings.

В текущем сезоне 34-летний Смолов провел 32 матча за «Динамо», забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета этого года.

Ранее сообщалось, что Смолов завел свой YouTube-канал.