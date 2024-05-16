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16 мая, 23:57

На восстановление голкипера ЦСКА Торопа уйдет несколько месяцев

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны ориентировочные сроки восстановления вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

О них рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Владислав Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция. О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

20-летний голкипер получил повреждение в ответном матче против «Зенита» (0:0, пенальти 4:5) в финале пути РПЛ FONBET Кубка России. Тороп столкнулся головами с защитником соперника Нуралы Алипа.

Вратарю армейцев потребовалась замена. Позже стало известно, что ему диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1507
Владислав Тороп
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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