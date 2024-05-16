Камоцци: «Как тренер, безусловно, Станкович лучше Абаскаля»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых с сезона-2024/25.

«Это хороший выбор. Станкович хороший тренер и замечательный человек. Как тренер, безусловно, Станкович лучше Абаскаля», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» в середине апреля уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. С того момента командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.