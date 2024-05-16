Каррера поддержал назначение Станковича в «Спартак»: «Это выглядит очень интересно!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал «СЭ» назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых с сезона-2024/25.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая.

«Если честно, Станковича как тренера я знаю не слишком хорошо. Но его назначение выглядит очень интересно! Новый тренер по вратарям Пьерлуиджи Бривио? Помню его по игре в «Наполи». Желаю им удачи!» — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» в середине апреля уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. С того момента командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.