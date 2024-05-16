Рианчо предостерег Станковича перед началом работы в России

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Желаю Станковичу удачи. Быть великим игроком еще не значит быть великим тренером! РПЛ — конкурентный чемпионат», — сказал Рианчо «СЭ».

45-летний Станкович тренирует венгерский «Ференцварош» с сентября прошлого года. Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Сербский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат страны.

«Спартак» в середине апреля уволил Гильермо Абаскаля. С того момента исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

(Денис Сафронов)