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Рианчо предостерег Станковича перед началом работы в России

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Желаю Станковичу удачи. Быть великим игроком еще не значит быть великим тренером! РПЛ — конкурентный чемпионат», — сказал Рианчо «СЭ».

45-летний Станкович тренирует венгерский «Ференцварош» с сентября прошлого года. Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Сербский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат страны.

«Спартак» в середине апреля уволил Гильермо Абаскаля. С того момента исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
Рауль Рианчо
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Масалитин считает, что ЦСКА должен возглавить Игнашевич
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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Динамо – Кр. Советов
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