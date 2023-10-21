Защитник «Факела» Калинин отказался выйти на замену в матче с «Оренбургом»

Пресс-служба «Факела» сообщила об инциденте с защитником Игорем Калининым.

27-летний футболист отказался выйти на замену во втором тайме матча 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1). К Калинину применены санкции, также он отстранен от тренировок с первой командой. Решение по будущему футболиста в «Факеле» будут принимать главный тренер Сергей Ташуев и руководство клуба.

В этом сезоне Калинин провел за «Факел» 3 игры.