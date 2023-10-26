Мантуан рассказал о своем состоянии после травмы с «Крыльями»
Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своем повреждении.
22-летний бразилец получил травму в матче против «Крыльев Советов» (3:1) в 12-м туре РПЛ.
«Все в порядке, спасибо. Конечно, два-три дня нога прилично поболела, но нужно готовиться к игре. Спасибо за беспокойство», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита».
В текущем сезоне Мантуан провел 16 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Источник: ФК «Зенит»
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