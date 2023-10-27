«Рубин» оштрафован на 70 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Рубин» оштрафовали на 70 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА (0:0) в 12-м туре РПЛ.

По словам Григорьянца, которые приводит ТАСС, казанцы не предоставили план рекламных мероприятий (штраф 20 тысяч рублей) и материалы официальных спонсоров (20 тысяч). Кроме того, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны (30 тысяч).

«Рубин» с 13 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.