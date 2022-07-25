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Зарема о претензиях «Краснодара»: «Мы никогда не заходили в судейские, говорили открыто»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото «СЭ»

Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе судейской бригады в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Почему «Краснодар» адресует свои претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей. Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю». При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было не важно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов», — заявила Зарема.

В первом тайме матча с «Краснодаром» нападающий красно-белых Александр Соболев вступил в перепалку с футболистами и главным судьей встречи после столкновения с одним из игроков «быков». К тому моменту у Соболева уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Кирилл Левников не стал удалять форварда.

Зато в конце тайма Левников показал прямую красную карточку полузащитнику «быков» Александру Черникову.

Позже глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по матчу 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:4). Один из пунктов связан с появлением Сергея Галицкого, основателя и владельца «быков», в судейской комнате на арене после игры.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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