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«Нижний Новгород» не будет обращаться в ЭСК РФС по эпизоду с голом Мирзова

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном обращении в ЭСК РФС для оценки эпизода с пропущенным голом Резиуана Мирзова в матче 2-го тура РПЛ против «Химок» (0:3).

«Клуб не планирует обращаться в ЭСК РФС по эпизоду с голом Резиуана Мирзова», — сказал Измайлов «СЭ».

29-летний Мирзов забил «Нижнему» на 80-й минуте встречи. Некоторые специалисты считают, что он находился вне игры в момент гола.

Ранее в РФС объяснили засчитанный гол Мирзова в ворота «Нижнего Новгорода».

Резиуан Мирзов
Футбол
РФС
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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