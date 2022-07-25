«Нижний Новгород» не будет обращаться в ЭСК РФС по эпизоду с голом Мирзова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном обращении в ЭСК РФС для оценки эпизода с пропущенным голом Резиуана Мирзова в матче 2-го тура РПЛ против «Химок» (0:3).

«Клуб не планирует обращаться в ЭСК РФС по эпизоду с голом Резиуана Мирзова», — сказал Измайлов «СЭ».

29-летний Мирзов забил «Нижнему» на 80-й минуте встречи. Некоторые специалисты считают, что он находился вне игры в момент гола.

Ранее в РФС объяснили засчитанный гол Мирзова в ворота «Нижнего Новгорода».