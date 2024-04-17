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Судейство

Сегодня, 16:25

Семин: «Кержаков сначала вынес мяч, а уже потом попал по голове игроку «Краснодара»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил судейство в матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (1:2).

— После матча и Мурад Мусаев, и Сергей Семак остались недовольны судейством Сергея Иванова. Где же золотая середина?

— Считаю, судья не совершил грубых ошибок в этом матче. Хотя, как мне показалось, Иванов довольно нервно отработал на этой игре. Неблестящее судейство, неблестящее... Но я бы хотел заострить внимание на одной проблеме.

— На какой же?

— Вы же видели, сколько болельщиков посетило матч «Краснодара» и «Зенита», люди приехали из Питера. Они ждали зрелища. Но нельзя же все время симулировать после легких столкновений! Нельзя имитировать борьбу, нельзя выпрашивать у судей желтые карточки для соперников! После любого единоборства человек хватается за голову и валится на газон. Хотя нет никакого рассечения, нет никакой травмы. Через пару минут встает и продолжает игру. С этим явлением надо бороться. Речь же идет о затяжке игры. Мы все мечтаем, чтобы наш футбол стал более интенсивным. Но о какой интенсивности можно говорить при таком поведении игроков?! Может быть, пора ввести новое правило?

— Какое?

— Если футболист имитирует боль, валяется на газоне, откровенно симулирует и выпрашивает карточку для соперника, он должен покинуть поле и какое-то время его команда должна уже играть без него. Допустим, 5 минут. Может, так начать бороться с подобным явлением? Поймите. Футбол — контактный вид спорта. А у нас постоянные затяжки, затяжки, затяжки...

— Вопрос про конкретный эпизод матча «Краснодар» — «Зенит». Нужно ли было ставить пенальти в ворота гостей за то, что Кержаков попал руками по голове Алонсо?

— Такая борьба в штрафной всегда была, есть и будет. На мой взгляд, вратарь «Зенита» сначала вынес мяч, а потом только попал по голове игроку «Краснодара». А вообще, я уже запутался в трактовках. Как и за что назначаются у нас пенальти? Поэтому мне сложно комментировать такие эпизоды.

Гильермо Абаскаль. «Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семина

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах. Идущий вторым «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 4 очка.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Юрий Семин
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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