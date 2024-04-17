Семин: «Кержаков сначала вынес мяч, а уже потом попал по голове игроку «Краснодара»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил судейство в матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (1:2).
— После матча и Мурад Мусаев, и Сергей Семак остались недовольны судейством Сергея Иванова. Где же золотая середина?
— Считаю, судья не совершил грубых ошибок в этом матче. Хотя, как мне показалось, Иванов довольно нервно отработал на этой игре. Неблестящее судейство, неблестящее... Но я бы хотел заострить внимание на одной проблеме.
— На какой же?
— Вы же видели, сколько болельщиков посетило матч «Краснодара» и «Зенита», люди приехали из Питера. Они ждали зрелища. Но нельзя же все время симулировать после легких столкновений! Нельзя имитировать борьбу, нельзя выпрашивать у судей желтые карточки для соперников! После любого единоборства человек хватается за голову и валится на газон. Хотя нет никакого рассечения, нет никакой травмы. Через пару минут встает и продолжает игру. С этим явлением надо бороться. Речь же идет о затяжке игры. Мы все мечтаем, чтобы наш футбол стал более интенсивным. Но о какой интенсивности можно говорить при таком поведении игроков?! Может быть, пора ввести новое правило?
— Какое?
— Если футболист имитирует боль, валяется на газоне, откровенно симулирует и выпрашивает карточку для соперника, он должен покинуть поле и какое-то время его команда должна уже играть без него. Допустим, 5 минут. Может, так начать бороться с подобным явлением? Поймите. Футбол — контактный вид спорта. А у нас постоянные затяжки, затяжки, затяжки...
— Вопрос про конкретный эпизод матча «Краснодар» — «Зенит». Нужно ли было ставить пенальти в ворота гостей за то, что Кержаков попал руками по голове Алонсо?
— Такая борьба в штрафной всегда была, есть и будет. На мой взгляд, вратарь «Зенита» сначала вынес мяч, а потом только попал по голове игроку «Краснодара». А вообще, я уже запутался в трактовках. Как и за что назначаются у нас пенальти? Поэтому мне сложно комментировать такие эпизоды.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах. Идущий вторым «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 4 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6