«Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семина

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин — о последних важных событиях в нашем футболе.

Игроки «Краснодара» перегорели? А кого это волнует?

— Давайте начнем с матча «Краснодар» — «Зенит» (1:2). Чемпионская гонка в РПЛ умерла?

— Ни в коем случае! Верю в то, что все решится в самых последних турах. Достаточно взглянуть на календарь. И «Зениту», и «Краснодару» предстоят матчи не только с командами из верхней части таблицы, но и с аутсайдерами. Вот тут стоит ждать определенных сюрпризов. Никто не хочет вылетать напрямую или даже попадать в стыки. Так что расслабляться никому нельзя.

— Не считаете, что Сергей Галицкий все-таки погорячился, когда затеял тренерскую перестановку весной? Как вам футбол «быков» при Мураде Мусаеве? Сможет ли он полноценно заменить Владимира Ивича?

— Считаю Мусаева умным, толковым специалистом, который уже обладает достаточным опытом. Не думаю, что он будет ломать все то хорошее, что осталось ему от предыдущего наставника. А свои штрихи Мурад обязательно внесет.

— Какие именно?

— Мы видим, что сейчас «Краснодар» стал играть в более комбинационный футбол. При этом в обороне не все гладко. Но я бы не стал списывать поражение от «Зенита» только на тренерские решения. Есть вопросы и к футболистам южан.

— Что вы имеете в виду?

— Если ты претендуешь на золотые медали, то не имеешь права сыграть против «Зенита» ниже своих возможностей. А отдельные футболисты, увы, это себе позволили. Отсюда и такой результат, хотя шансы обойти питерцев были хорошие. Тренер может придумать любую тактику, дать любую установку. Но, если подопечные не выложатся на поле на 100 процентов, не сыграют с максимальной самоотдачей, на положительный исход рассчитывать бессмысленно. У них же была такая сумасшедшая поддержка, можно сказать, весь город пришел на стадион... А игроки не смогли показать весь свой потенциал.

— Может, хозяева просто-напросто перегорели?

— Хм. А кого это волнует? Знаете, кто перегорает? Слабенькие. Сильных футболистов и отличает то, что они должным образом настраиваются на решающие матчи сезона.

— К кому у вас прежде всего вопросы? К Кордобе? К Сперцяну?

— Не только к ним. Ко всем игрокам, начиная с вратаря. Я не помню моментов, в которых Сафонов выручил «Краснодар». На мой взгляд, все футболисты команды хозяев не показали своего максимума.

Михаил Кержаков в матче «Зенит» — «Краснодар». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Кержаков сначала вынес мяч, а уже потом попал по голове игроку «Краснодара»

— После матча и Мурад Мусаев, и Сергей Семак остались недовольны судейством Сергея Иванова. Где же золотая середина?

— Считаю, судья не совершил грубых ошибок в этом матче. Хотя, как мне показалось, Иванов довольно нервно отработал на этой игре. Неблестящее судейство, неблестящее... Но я бы хотел заострить внимание на одной проблеме.

— На какой же?

— Вы же видели, сколько болельщиков посетило матч «Краснодара» и «Зенита», люди приехали из Питера. Они ждали зрелища. Но нельзя же все время симулировать после легких столкновений! Нельзя имитировать борьбу, нельзя выпрашивать у судей желтые карточки для соперников! После любого единоборства человек хватается за голову и валится на газон. Хотя нет никакого рассечения, нет никакой травмы. Через пару минут встает и продолжает игру. С этим явлением надо бороться. Речь же идет о затяжке игры. Мы все мечтаем, чтобы наш футбол стал более интенсивным. Но о какой интенсивности можно говорить при таком поведении игроков?! Может быть, пора ввести новое правило?

— Какое?

— Если футболист имитирует боль, валяется на газоне, откровенно симулирует и выпрашивает карточку для соперника, он должен покинуть поле и какое-то время его команда должна уже играть без него. Допустим, 5 минут. Может, так начать бороться с подобным явлением? Поймите. Футбол — контактный вид спорта. А у нас постоянные затяжки, затяжки, затяжки...

— Вопрос про конкретный эпизод матча «Краснодар» — «Зенит». Нужно ли было ставить пенальти в ворота гостей за то, что Кержаков попал руками по голове Алонсо?

— Такая борьба в штрафной всегда была, есть и будет. На мой взгляд, вратарь «Зенита» сначала вынес мяч, а потом только попал по голове игроку «Краснодара». А вообще, я уже запутался в трактовках. Как и за что назначаются у нас пенальти? Поэтому мне сложно комментировать такие эпизоды.

Страхинья Эракович и Педро. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Педро

— Педро действительно феномен? Вам не кажется, что по своим данным 18-летний бразилец талантливее Кварацхелии?

— Конечно, сразу видно, что парень талантлив. Тут вопросов нет. «Зенит», считаю, со многими новичками угадал. Да, приобретения, конечно, дорогостоящие. Однако они в будущем окупятся. Стратегия питерцев себя оправдывает. Они в этом плане молодцы. Привозят в наш чемпионат таких ярких исполнителей, как тот же Педро. Парень делает разницу, делает результат. А вот прогнозировать его будущее сложно. Многие молодые начинают мощно, а потом пропадают... Ничего удивительного в том, что Педро показывает такой футбол в 18 лет, нет.

— Разве?

— Конечно. Вообще-то в его возрасте есть люди, которые выступают и в более топовых командах. Например, Гави в «Барселоне», Беллингем в «Реале» играет уже несколько лет. А у нас говорят, что если футболисту 21 год, он еще молод. Как так?

В 21 уже нужно показывать зрелый футбол, выходить на ведущие роли в своей команде. Посмотрите, сколько таких ребят выступают в Англии, в Испании. А в России им по-прежнему выдают авансы. Повторюсь, Педро — добротное приобретение. А превзойдет ли он Кварацхелию? Только время покажет.

Артем Дзюба и Саша Зделар. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Дзюба

— Давайте о московском дерби. Почему «Локо» упустил победу над ЦСКА?

— Не хотелось бы подробно обсуждать эту игру. Скажу коротко. «Локомотив» провел два разных тайма. Первая половина встречи прошла под диктовку железнодорожников. Однако Владимир Федотов произвел замены, которые усилили игру армейцев, повлияли на исход. Красно-синие отыгрались и даже смогли выйти вперед. Что касается замен «Локо», мне кажется, с поля ушли лучшие футболисты...

— Специалисты считают, что Дзюба совсем не попал в игру. Справедливо ли его критикуют за медлительность? Нужно ли клубу продлевать с ним контракт?

— Тренеры «Локомотива» каждый день видят его в тренировочном процессе. Оценивают, делают выводы. Мне сложно ответить на ваш вопрос. Дзюба, конечно, помог команде. А что будет дальше, в следующем сезоне, судить не берусь.

— После поражения «Локо» от «Динамо» (1:3) Валерий Газзаев сказал: «При всем уважении к Дзюбе в современном футболе так не играют».

— Это мнение уважаемого специалиста. Я не вправе как-то комментировать его слова.

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Абаскаль

— В завершение — о «Спартаке». Не затянул ли клуб с увольнением Гильермо Абаскаля?

— Интересный вопрос... Какой главный критерий в работе тренера и руководителя? Результат и место в таблице. Так всегда было, есть и будет. Мне показалось, что нестабильность в игре команды, нервозность, волнение шли именно от главного тренера. Абаскаль так и не определил оптимальный состав, пробовал разные сочетания... Но я бы не возлагал всю вину только на испанца. Наверное, ответственность должны разделить и те руководители, которые его приглашали. Ведь кто-то же позвал его в «Спартак»? Кто-то же дал добро на то, что у команды отпуск получился дольше, чем у всех остальных? Все надо рассматривать в комплексе.

— Поясните, пожалуйста.

— С тренером в связке должны работать спортивный директор, генеральный директор. Помогали ли они ему? Вопрос... Почему все время виноват только тренер? Мне это по сей день непонятно! А остальные? Кто-то его пригласил, кто-то не помог. Считаю, если спортивный директор приходит вместе с тренером в клуб, они вместе и должны уходить в случае невыполнения задачи. Не забывайте еще и о том, что в «Спартаке» всегда сложно работать. Большое давление со всех сторон, постоянные ожидания болельщиков. Я это к тому, что не надо все валить только на тренера! Ответственность нужно делить.

Понимаю, есть Сергей Галицкий, который вкладывает в «Краснодар» свои деньги. Он имеет право увольнять тренеров и не должен уходить вслед за ними. Но в «Спартаке»-то другая история. Речь идет о наемных менеджерах.

— Удивлены тем, что в «Спартак» вновь сватают иностранца — бывшего тренера АЗ Паскаля Янсена, который ничего не выигрывал в своей карьере?

— Я уже частично ответил на ваш вопрос. Не могу что-то советовать руководителям «Спартака». Им принимать важное решение. Но лишь повторю свою мысль: если у нового тренера не получится, должен уйти не только он, но и те, кто лоббировал его кандидатуру.