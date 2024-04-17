Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

Семин о матче «Краснодар» — «Зенит»: «Хозяева перегорели? А кого это волнует?»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Зениту» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

— Давайте начнем с матча «Краснодар» — «Зенит». Чемпионская гонка в РПЛ умерла?

— Ни в коем случае! Верю в то, что все решится в самых последних турах. Достаточно взглянуть на календарь. И «Зениту», и «Краснодару» предстоят матчи не только с командами из верхней части таблицы, но и с аутсайдерами. Вот тут стоит ждать определенных сюрпризов. Никто не хочет вылетать напрямую или даже попадать в стыки. Так что расслабляться никому нельзя.

— Не считаете, что Сергей Галицкий все-таки погорячился, когда затеял тренерскую перестановку весной? Как вам футбол «быков» при Мураде Мусаеве? Сможет ли он полноценно заменить Владимира Ивича?

— Считаю Мусаева умным, толковым специалистом, который уже обладает достаточным опытом. Не думаю, что он будет ломать все то хорошее, что осталось ему от предыдущего наставника. А свои штрихи Мурад обязательно внесет.

— Какие именно?

— Мы видим, что сейчас «Краснодар» стал играть в более комбинационный футбол. При этом в обороне не все гладко. Но я бы не стал списывать поражение от «Зенита» только на тренерские решения. Есть вопросы и к футболистам южан.

— Что вы имеете в виду?

— Если ты претендуешь на золотые медали, то не имеешь права сыграть против «Зенита» ниже своих возможностей. А отдельные футболисты, увы, это себе позволили... Отсюда и такой результат, хотя шансы обойти питерцев были хорошие. Тренер может придумать любую тактику, дать любую установку. Но, если подопечные не выложатся на поле на 100 процентов, не сыграют с максимальной самоотдачей, на положительный исход рассчитывать бессмысленно. У них же была такая сумасшедшая поддержка, можно сказать, весь город пришел на стадион... А игроки не смогли показать весь свой потенциал.

— Может, хозяева просто-напросто перегорели?

— Хм. А кого это волнует? Знаете, кто перегорает? Слабенькие. Сильных футболистов и отличает то, что они должным образом настраиваются на решающие матчи сезона.

— К кому у вас прежде всего вопросы? К Кордобе? К Сперцяну?

— Не только к ним. Ко всем игрокам, начиная с вратаря. Я не помню моментов, в которых Сафонов выручил «Краснодар». На мой взгляд, все футболисты команды хозяев не показали своего максимума.

Гильермо Абаскаль. «Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семина

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах. Идущий вторым «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 4 очка. На третьей строчке располагается «Динамо» (38).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Юрий Семин
0
Читайте также
Абаскаль попрощался с игроками «Спартака»
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию»
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Пацаны Разина завелись? Или опытный Никитин все решит? «Металлург» - «Локомотив»: расписание и прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Семин: «Конечно, Дзюба помог «Локо». А что будет дальше — судить не берусь»
Семин: «Кержаков сначала вынес мяч, а уже потом попал по голове игроку «Краснодара»
«Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семина
Шалимов: «Акинфеев извинился за пропущенный гол, но уж очень хороший удар получился у Самошникова»
В РФС объяснили, почему не будут рассматривать обращение «Факела» в ЭСК
Шалимов — об игре «Спартака» в матче с «Сочи»: «Позиционной атаки нет, фланги не работают»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко поделился мнением о казахстанских игроках в РПЛ

Семин: «Кержаков сначала вынес мяч, а уже потом попал по голове игроку «Краснодара»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости