Семин о матче «Краснодар» — «Зенит»: «Хозяева перегорели? А кого это волнует?»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Зениту» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.
— Давайте начнем с матча «Краснодар» — «Зенит». Чемпионская гонка в РПЛ умерла?
— Ни в коем случае! Верю в то, что все решится в самых последних турах. Достаточно взглянуть на календарь. И «Зениту», и «Краснодару» предстоят матчи не только с командами из верхней части таблицы, но и с аутсайдерами. Вот тут стоит ждать определенных сюрпризов. Никто не хочет вылетать напрямую или даже попадать в стыки. Так что расслабляться никому нельзя.
— Не считаете, что Сергей Галицкий все-таки погорячился, когда затеял тренерскую перестановку весной? Как вам футбол «быков» при Мураде Мусаеве? Сможет ли он полноценно заменить Владимира Ивича?
— Считаю Мусаева умным, толковым специалистом, который уже обладает достаточным опытом. Не думаю, что он будет ломать все то хорошее, что осталось ему от предыдущего наставника. А свои штрихи Мурад обязательно внесет.
— Какие именно?
— Мы видим, что сейчас «Краснодар» стал играть в более комбинационный футбол. При этом в обороне не все гладко. Но я бы не стал списывать поражение от «Зенита» только на тренерские решения. Есть вопросы и к футболистам южан.
— Что вы имеете в виду?
— Если ты претендуешь на золотые медали, то не имеешь права сыграть против «Зенита» ниже своих возможностей. А отдельные футболисты, увы, это себе позволили... Отсюда и такой результат, хотя шансы обойти питерцев были хорошие. Тренер может придумать любую тактику, дать любую установку. Но, если подопечные не выложатся на поле на 100 процентов, не сыграют с максимальной самоотдачей, на положительный исход рассчитывать бессмысленно. У них же была такая сумасшедшая поддержка, можно сказать, весь город пришел на стадион... А игроки не смогли показать весь свой потенциал.
— Может, хозяева просто-напросто перегорели?
— Хм. А кого это волнует? Знаете, кто перегорает? Слабенькие. Сильных футболистов и отличает то, что они должным образом настраиваются на решающие матчи сезона.
— К кому у вас прежде всего вопросы? К Кордобе? К Сперцяну?
— Не только к ним. Ко всем игрокам, начиная с вратаря. Я не помню моментов, в которых Сафонов выручил «Краснодар». На мой взгляд, все футболисты команды хозяев не показали своего максимума.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах. Идущий вторым «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 4 очка. На третьей строчке располагается «Динамо» (38).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6