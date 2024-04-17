Семин — о Педро: «Люди в его возрасте играют в «Барселоне», «Реале»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил талант нападающего «Зенита» Педро.

— Педро действительно феномен? Вам не кажется, что по своим данным 18-летний бразилец талантливее Кварацхелии?

— Конечно, сразу видно, что парень талантлив. Тут вопросов нет. «Зенит», считаю, со многими новичками угадал. Да, приобретения, конечно, дорогостоящие. Однако они в будущем окупятся. Стратегия питерцев себя оправдывает. Они в этом плане молодцы. Привозят в наш чемпионат таких ярких исполнителей, как тот же Педро. Парень делает разницу, делает результат. А вот прогнозировать его будущее сложно. Многие молодые начинают мощно, а потом пропадают... Ничего удивительного в том, что Педро показывает такой футбол в 18 лет, нет.

— Разве?

— Конечно. Вообще-то в его возрасте есть люди, которые выступают и в более топовых командах. Например, Гави в «Барселоне», Беллингем в «Реале» играет уже несколько лет. А у нас говорят, что если футболисту 21 год, он еще молод. Как так?

В 21 уже нужно показывать зрелый футбол, выходить на ведущие роли в своей команде. Посмотрите, сколько таких ребят выступают в Англии, в Испании. А в России им по-прежнему выдают авансы. Повторюсь, Педро — добротное приобретение. А превзойдет ли он Кварацхелию? Только время покажет.

18-летний Педро в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 7 матчей и забил три гола.