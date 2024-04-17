Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

Семин — о Педро: «Люди в его возрасте играют в «Барселоне», «Реале»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Педро.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил талант нападающего «Зенита» Педро.

— Педро действительно феномен? Вам не кажется, что по своим данным 18-летний бразилец талантливее Кварацхелии?

— Конечно, сразу видно, что парень талантлив. Тут вопросов нет. «Зенит», считаю, со многими новичками угадал. Да, приобретения, конечно, дорогостоящие. Однако они в будущем окупятся. Стратегия питерцев себя оправдывает. Они в этом плане молодцы. Привозят в наш чемпионат таких ярких исполнителей, как тот же Педро. Парень делает разницу, делает результат. А вот прогнозировать его будущее сложно. Многие молодые начинают мощно, а потом пропадают... Ничего удивительного в том, что Педро показывает такой футбол в 18 лет, нет.

— Разве?

— Конечно. Вообще-то в его возрасте есть люди, которые выступают и в более топовых командах. Например, Гави в «Барселоне», Беллингем в «Реале» играет уже несколько лет. А у нас говорят, что если футболисту 21 год, он еще молод. Как так?
В 21 уже нужно показывать зрелый футбол, выходить на ведущие роли в своей команде. Посмотрите, сколько таких ребят выступают в Англии, в Испании. А в России им по-прежнему выдают авансы. Повторюсь, Педро — добротное приобретение. А превзойдет ли он Кварацхелию? Только время покажет.

Гильермо Абаскаль. «Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семина

18-летний Педро в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 7 матчей и забил три гола.

РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
Юрий Семин
0
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию»
Абаскаль попрощался с игроками «Спартака»
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Пацаны Разина завелись? Или опытный Никитин все решит? «Металлург» - «Локомотив»: расписание и прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин: «Кержаков сначала вынес мяч, а уже потом попал по голове игроку «Краснодара»

Латышонок оценил шансы «Балтики» на сохранение прописки в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости