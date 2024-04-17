Семин — о Педро: «Люди в его возрасте играют в «Барселоне», «Реале»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил талант нападающего «Зенита» Педро.
— Педро действительно феномен? Вам не кажется, что по своим данным 18-летний бразилец талантливее Кварацхелии?
— Конечно, сразу видно, что парень талантлив. Тут вопросов нет. «Зенит», считаю, со многими новичками угадал. Да, приобретения, конечно, дорогостоящие. Однако они в будущем окупятся. Стратегия питерцев себя оправдывает. Они в этом плане молодцы. Привозят в наш чемпионат таких ярких исполнителей, как тот же Педро. Парень делает разницу, делает результат. А вот прогнозировать его будущее сложно. Многие молодые начинают мощно, а потом пропадают... Ничего удивительного в том, что Педро показывает такой футбол в 18 лет, нет.
— Разве?
— Конечно. Вообще-то в его возрасте есть люди, которые выступают и в более топовых командах. Например, Гави в «Барселоне», Беллингем в «Реале» играет уже несколько лет. А у нас говорят, что если футболисту 21 год, он еще молод. Как так?
В 21 уже нужно показывать зрелый футбол, выходить на ведущие роли в своей команде. Посмотрите, сколько таких ребят выступают в Англии, в Испании. А в России им по-прежнему выдают авансы. Повторюсь, Педро — добротное приобретение. А превзойдет ли он Кварацхелию? Только время покажет.
18-летний Педро в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 7 матчей и забил три гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6