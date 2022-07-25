Шунин сравнил работу Йокановича и Шварца в «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» высказался о работе нового главного тренера Славиши Йокановича.

«Все отлично. Есть требования, которые нужно выполнять. И мы это делаем. Будем двигаться дальше, смотреть. Есть разница в работе со Шварцем. Разные требования, к которым мы привыкаем. Думаю, видно, что наша игра изменилась. Но есть и вещи, которые похожи на работу Шварца. Капитанская повязка Фомина? Есть тренер, он принял решение — я его не обсуждаю», — сказал Шунин «СЭ».

По окончании сезона РПЛ-2021/22 Сандро Шварц покинул пост главного тренера «Динамо». 17 июня его место занял Йоканович.

После двух туров чемпионата России-2022/23 «Динамо» занимает шестое место, имея на счету 4 очка. В следующем туре команда сыграет с «Факелом». Матч пройдет 30 июля.