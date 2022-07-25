Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейские скандалы вокруг «Спартака».

«Если «Спартак» нормально играет, а с «Краснодаром» он играл действительно хорошо, и я очень рад за Абаскаля, то возможные судейские ошибки на результат не влияют. А в Краснодаре даже было наоборот. Вместо того чтобы все время плакаться и рассказывать про всемирный заговор против «Спартака», во что я не верю, может быть, стоит команду строить, тренера приглашать и нюни не распускать. И вы же видели, что после этого матча паблики молчали по поводу возможной красной и прочего. То есть в одну сторону дудят, а в другую — нет. Но это нормально. Так что желаю «Спартаку» хорошей игры и поменьше заниматься публицистикой всем людям, которые за «Спартак» отвечают или переживают. Шарахаться не надо. Если у Абаскаля что-то получится, то пусть он и работает. Дай бог, чтобы не убежал, как Варела из «Динамо», — сказал Губерниев «СЭ».

В матче второго тура РПЛ красно-белые на выезде разгромили «Краснодар» — 4:1.

«Спартак» после 2 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет 2 очка.