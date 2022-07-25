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Сегодня, 10:45

Губерниев — о «Спартаке»: «Вместо того чтобы все время плакаться, лучше строить команду»

Губерниев прокомментировал судейские скандалы вокруг «Спартака»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейские скандалы вокруг «Спартака».

«Если «Спартак» нормально играет, а с «Краснодаром» он играл действительно хорошо, и я очень рад за Абаскаля, то возможные судейские ошибки на результат не влияют. А в Краснодаре даже было наоборот. Вместо того чтобы все время плакаться и рассказывать про всемирный заговор против «Спартака», во что я не верю, может быть, стоит команду строить, тренера приглашать и нюни не распускать. И вы же видели, что после этого матча паблики молчали по поводу возможной красной и прочего. То есть в одну сторону дудят, а в другую — нет. Но это нормально. Так что желаю «Спартаку» хорошей игры и поменьше заниматься публицистикой всем людям, которые за «Спартак» отвечают или переживают. Шарахаться не надо. Если у Абаскаля что-то получится, то пусть он и работает. Дай бог, чтобы не убежал, как Варела из «Динамо», — сказал Губерниев «СЭ».

В матче второго тура РПЛ красно-белые на выезде разгромили «Краснодар» — 4:1.

«Спартак» после 2 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет 2 очка.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
4
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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