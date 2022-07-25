Губерниев — о «Спартаке»: «Вместо того чтобы все время плакаться, лучше строить команду»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейские скандалы вокруг «Спартака».
«Если «Спартак» нормально играет, а с «Краснодаром» он играл действительно хорошо, и я очень рад за Абаскаля, то возможные судейские ошибки на результат не влияют. А в Краснодаре даже было наоборот. Вместо того чтобы все время плакаться и рассказывать про всемирный заговор против «Спартака», во что я не верю, может быть, стоит команду строить, тренера приглашать и нюни не распускать. И вы же видели, что после этого матча паблики молчали по поводу возможной красной и прочего. То есть в одну сторону дудят, а в другую — нет. Но это нормально. Так что желаю «Спартаку» хорошей игры и поменьше заниматься публицистикой всем людям, которые за «Спартак» отвечают или переживают. Шарахаться не надо. Если у Абаскаля что-то получится, то пусть он и работает. Дай бог, чтобы не убежал, как Варела из «Динамо», — сказал Губерниев «СЭ».
В матче второго тура РПЛ красно-белые на выезде разгромили «Краснодар» — 4:1.
«Спартак» после 2 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет 2 очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|2 : 2
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1