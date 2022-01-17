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Ветеран ЦСКА о покупке Медины: «Дураки чертовы! Какой там футбол в Америке?!»

Микеле Антонов

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на анонс пресс-службы армейцев о подписании полузащитника Хесуса Медины.

«24 года — нормальный возраст. Никто же его не ездил и не просматривал, а не смотреть эпизоды, которые присылает агент. Черт-те что можно навертеть там, что это суперигрок. А потом приедет дерьмо типа Фукса. Но он как раз ничего, хорошее впечатление производит. А вот этот гвардеец... Это кот в мешке! Дураки чертовы!

Какой там футбол в Америке? Там всегда все заканчивали свои карьеры. Там сплошная коммерция и тотализатор. Опять ЦСКА совершили какую-то глупость. Нельзя так", — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Медина подпишет контракт с ЦСКА на три с половиной года.

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.

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