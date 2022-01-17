Дзюба выложил видео с Азмуном с фильтром

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выложил видео в Instagram с одноклубником Сердаром Азмуном.

На данный момент «Зенит» находится на сборах в Дубае. Ближайший товарищеский матч состоится 19 января — соперником команды Сергея Семака станет футбольный клуб «Эмирейтс».