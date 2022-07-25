В РФС объяснили засчитанный гол Мирзова в ворота «Нижнего Новгорода»

Менеджер ассистентов РПЛ Антон Аверьянов прокомментировал решение засчитать гол полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в ворота «Нижнего Новгорода» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

29-летний российский футболист отличился на 80-й минуте встречи. Некоторые специалисты считают, что он находился вне игры в момент гола.

«В связи со сменой провайдера на данный момент в матчах РПЛ не используется система виртуальных офсайдных линий, — сказал Аверьянов. — Поэтому у ВАР не было технической возможности быстро, и главное на 100% правильно определить, находился ли Резиуан Мирзов вне игры в эпизоде со вторым голом «Химок».

Возникновение таких пограничных моментов было ожидаемо и обсуждалось на предсезонных сборах судей РПЛ. Мы дали рекомендацию ВАР исправлять решение ассистента в подобных эпизодах только в случае очевидных доказательств ошибки.

Если последует обращение от «Нижнего Новгорода» в экспертно-судейскую комиссию, то ЭСК будет дана оценка этому эпизоду на очередном заседании во вторник. Также отметим, что по окончании матча департамент судейства провел тщательный разбор эпизода, и, если клуб не будет обращаться в ЭСК, то мы озвучим свое решение по данному моменту после истечения сроков подачи обращений".