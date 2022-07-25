Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:15

В РФС объяснили засчитанный гол Мирзова в ворота «Нижнего Новгорода»

Читать «СЭ» в
Резиуан Мирзов.
Фото ФК «Химки»

Менеджер ассистентов РПЛ Антон Аверьянов прокомментировал решение засчитать гол полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в ворота «Нижнего Новгорода» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

29-летний российский футболист отличился на 80-й минуте встречи. Некоторые специалисты считают, что он находился вне игры в момент гола.

«В связи со сменой провайдера на данный момент в матчах РПЛ не используется система виртуальных офсайдных линий, — сказал Аверьянов. — Поэтому у ВАР не было технической возможности быстро, и главное на 100% правильно определить, находился ли Резиуан Мирзов вне игры в эпизоде со вторым голом «Химок».

Возникновение таких пограничных моментов было ожидаемо и обсуждалось на предсезонных сборах судей РПЛ. Мы дали рекомендацию ВАР исправлять решение ассистента в подобных эпизодах только в случае очевидных доказательств ошибки.

Если последует обращение от «Нижнего Новгорода» в экспертно-судейскую комиссию, то ЭСК будет дана оценка этому эпизоду на очередном заседании во вторник. Также отметим, что по окончании матча департамент судейства провел тщательный разбор эпизода, и, если клуб не будет обращаться в ЭСК, то мы озвучим свое решение по данному моменту после истечения сроков подачи обращений".

Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
13
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Зарема о претензиях «Краснодара»: «Мы никогда не заходили в судейские, говорили открыто»
«Нижний Новгород» не будет обращаться в ЭСК РФС по эпизоду с голом Мирзова
В РПЛ время новых «пионеротрядов»? Колонка Казакова
Соболев о матче с «Краснодаром»: «Я не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение»
Кавазашвили рассказал о причинах низкой посещаемости в первых двух турах РПЛ
Бородкин: «Сычевой не первый и не последний продукт крымского футбола»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник Коваленко перешел в «Сочи», но остался в «Крыльях Советов» на правах аренды

«Нижний Новгород» не будет обращаться в ЭСК РФС по эпизоду с голом Мирзова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости