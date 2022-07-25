Полузащитник Коваленко перешел в «Сочи», но остался в «Крыльях Советов» на правах аренды

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба самарцев.

25 июля между клубами был оформлен трансфер игрока. Коваленко продолжит выступать за «Крылья» на правах аренды в течение сезона 2022/23, также у самарского клуба будет возможность продлить аренду еще на полгода.

Александр Коваленко перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в феврале этого года. За самарскую команду 18-летний футболист провел 14 матчей.

Коваленко является игроком сборной России до 19 лет, за которую сыграл в девяти матчах, набрав 4 (2+2) результативных очка.