В Госдуме призвали РФС обратить внимание на слова защитника «Динамо» о том, что клуб скрывал коронавирус

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление защитника «Динамо» Гильермо Варелы о том, что клуб скрывал информацию о его заражении коронавирусом.

«Это серьезное нарушение антиковидных правил. Это неуважение к товарищам по команде, к соперникам. Есть четкие правила, которые необходимо соблюдать. Какой смысл это делать. Те люди, которые покрывали болезнь, поступили как минимум непорядочно. Такие вещи должны рассматриваться в специальных комиссиях. Если будет доказана вина, то люди должны понести наказание. РФС обязан обратить на это внимание», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб скрывал информацию о том, что он заразился коронавирусом в ноябре 2021 года.

Варела пропустит два ближайших матча сборной Уругвая в рамках южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Уругвайцам предстоит выездная игра с Парагваем (28 января) и домашняя встреча с Венесуэлой (2 февраля).