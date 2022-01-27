В РПЛ отреагировали на заявление Варелы о том, что «Динамо» скрыло информацию о его болезни коронавирусом

Пресс-служба Тинькофф РПЛ отреагировала на заявление защитника «Динамо» Гильермо Варелы о том, что клуб скрыл информацию о его болезни коронавирусом в ноябре 2021 года.

«В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдает при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Этот QR-код дает доступ в «чистую зону». Игрок «Динамо» Варела отсутствовал в заявке на матч с «Краснодаром» 6 ноября и QR-код для прохода в «чистую зону» и спортивный отсек не получал», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Ранее Варела заявил, что переболел коронавирусом в прошлом ноябре, однако «Динамо» скрыло эту информацию. По словам игрока, из-за этого он вынужден пропустить матчи сборной Уругвая в против Парагвая (28 января) и Венесуэлы (2 февраля).