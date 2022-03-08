В «Арсенале» высказались о возможном уходе легионеров после заявления ФИФА

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» заявил, что все легионеры остаются в команде.

«На данный момент все на месте, все хорошо. Но никто не знает, что будет завтра. Божович тоже продолжает свою работу. У нас 16 марта матч с «Динамо», готовимся в штатном режиме», — сказал Аджоев «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.