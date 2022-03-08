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В «Арсенале» высказались о возможном уходе легионеров после заявления ФИФА

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» заявил, что все легионеры остаются в команде.

«На данный момент все на месте, все хорошо. Но никто не знает, что будет завтра. Божович тоже продолжает свою работу. У нас 16 марта матч с «Динамо», готовимся в штатном режиме», — сказал Аджоев «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.

ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
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В РФС отреагировали на заявление ФИФА о возможности легионерам приостанавливать контракты

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Артем Дзюба

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Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Артем Дзюба

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Зенит

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Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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