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В РФС отреагировали на заявление ФИФА о возможности легионерам приостанавливать контракты

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Гершкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление ФИФА о разрешении легионерам приостанавливать контракты до конца сезона.

«Все люди, которые связаны с футболом, относятся к этому с возмущением, — сказал Гершкович «СЭ». — Это чистая политика, которая не имеет ничего общего с футболом. Нужно ждать реакцию наших политиков и руководства страны. Мы можем воспринимать это только так. Будем надеяться, что разум восторжествует. РФС подал документы во все спортивные инстанции. Посмотрим, как будут реагировать судебные органы. Хотя мне кажется, что они тоже будут под давлением. Отъезд легионеров? Не стоит гадать, это будет решать каждый человек сам для себя. Никакой дискриминации легионеров у нас нет. Посмотрим, как это все будет выглядеть»

Напомним, в понедельник вечером, 7 марта, ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов». Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России.

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