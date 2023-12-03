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Уткин — о матче с ЦСКА: «Чем в таких условиях поможет красный мяч? Линий не было видно»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин считает, что матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) нужно было перенести.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильнейшего снегопада. Вид Уткина в перерыве матча стал мемом — игрок вышел на интервью весь в снегу.

— Как был скорректирован план, когда узнали, что такие условия?

— Упростить игру, — приводит «РБ Спорт» слова Уткина.

—Ваш тренер возмущался, что игру решили проводить в таких условиях. Что делать?

— Переносить игру.

— А если некуда переносить?

— Как некуда переносить? У нас же нет еврокубков.

— Сегодня был красный мяч, неужели он не помог?

— А чем он поможет? Линий не видно.

Перед матчем главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не было смысла проводить игру в снегопад.

ЦСКА с 28 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 баллов и 10-я строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/daniil-utkin-chem-v-takih-usloviyah-pomozhet-krasny-j-myach-linij-v-matche-s-tsska-ne-by-lo-vidno/
Даниил Уткин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

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 5
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