Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:38

Губерниев о красной карточке Абаскаля: «Надо держать нервы в узде»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» удаление главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Абаскаль нервничает. «Спартак» должен быть сегодня как «Локомотив». Уверенность в футболе в сегодняшнем дне есть только у «Локомотива», а «Спартак» пока в роли догоняющего. Абаскаль нарушил правила и понес наказание. Нужно держать нервы в узде и быть как мы на биатлоне: профессиональными, надежными, чтобы страна была спокойна.
Не думаю, что это конец его карьеры в «Спартаке», он может продолжить работать и вести себя тише воды, ниже травы. Этот инцидент не очень имеет отношение к его тренерской истории. Здесь речь об эмоциональной составляющей. Я думаю, он продолжит работать», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед.

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Губерниев
9
2
Читайте также
Модель Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей в Америке
Экс-чемпиона UFC арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он избил собственного брата
Врач назвал два вспомогательных средства против кашля
Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Кечинов посоветовал Абаскалю вести себя сдержанней: «У «Спартака» много болельщиков, среди них есть дети»
Бериша: «Эта победа над «Спартаком» поможет «Ахмату» стать сильнее, мы заслужили ее»
«Спартак» проиграл одной из худших команд лиги. Абаскаль повелся на провокацию и получил красную
Бериша объяснил свой прыжок ногами вперед в сторону Абаскаля: «Он сказал, что я плохой игрок»
Гришин заявил, что в РПЛ надо играть с апреля по ноябрь
Федун о матче «Ахмат» — «Спартак»: «Понравились только пледы Louis Vuitton. Остальное — грустно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Антон Миранчук — о переходе на систему «весна-осень»: «Повод есть»

Уткин — о матче с ЦСКА: «Чем в таких условиях поможет красный мяч? Линий не было видно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости