Тикнизян — о Дзюбе: «Он всегда берет обязанность говорить мотивирующие речи»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о капитанской повязке Артема Дзюбы в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

«Он всегда берет на себя обязанность говорить мотивирующие речи, нужные слова для команды. Сегодня не было исключением. Капитанская повязка не придала ему чего-то нового», — сказал Тикнизян.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах. 8 декабря команда примет «Урал».