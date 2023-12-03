Вид футболиста «Ростова» Уткина стал мемом: как выглядел игрок в перерыве матча с ЦСКА в снегопад

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в перерыве матча с ЦСКА в рамках 17-го тура РПЛ с ЦСКА вышел на интервью весь в снегу.

Матч ЦСКА — «Ростов» проходит при сильном снегопаде. Сотрудники стадиона не успевает своевременно очищать снег с поля.

На момент 64-й минуты счет в матче 1:0 в пользу ЦСКА.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию встречи.