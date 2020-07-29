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Урунов и «Спартак». Календарь нового сезона РПЛ. Трансферы. Live Симонова и Зеленова

13:00

В среду в 15.00 на Youtube-канале «СЭ» состоится футбольный live. Сезон завершен, вот-вот стартует новый, но в межсезонье по традиции куча инфоповодов и новостей. В прямом эфире Мария Маркова, Дмитрий Симонов и Дмитрий Зеленов обсудят с вами состоявшиеся и будущие трансферы, говорят о календаре нового сезона и дают прогнозы на чемпионат-2020/21.

Подключайтесь — будет содержательно.

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