Урунов и «Спартак». Календарь нового сезона РПЛ. Трансферы. Live Симонова и Зеленова

В среду в 15.00 на Youtube-канале «СЭ» состоится футбольный live. Сезон завершен, вот-вот стартует новый, но в межсезонье по традиции куча инфоповодов и новостей. В прямом эфире Мария Маркова, Дмитрий Симонов и Дмитрий Зеленов обсудят с вами состоявшиеся и будущие трансферы, говорят о календаре нового сезона и дают прогнозы на чемпионат-2020/21.

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