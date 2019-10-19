«Урал» добыл волевую победу над «Тамбовом»

В матче 13-го тура чемпионата России «Урал» обыграл на выезде «Тамбов» со счетом 2:1. Свои два мяча екатеринбуржцы забили с интервалом в три минуты во втором тайме, пропустив перед этим с пенальти. «Тамбов» остался на последнем месте в премьер-лиге.

Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Тамбов» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0)

Голы: Обухов, 61 — с пенальти (1:0). Ильин, 73 (1:1). Ароян, 76 (1:2).

«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Грицаенко, Тетрашвили, Рыбин (Мамтов, 82), Таказов, Чуперка, Мелкадзе, Костюков (Чернышов, 59), Килин (Хосонов, 73), Обухов.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Панюков, 61), Аугустыняк, Егорычев (Бумаль, 64), Бикфалви, Эль-Кабир (Насыров, 90+3), Ильин.

Предупреждения: Ароян, 13. Бикфалви, 70. Бумаль, 90+1.

Судьи: Панин (Дмитров). Сафьян, Чельцов (оба — Москва).

19 октября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».