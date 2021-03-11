Управляющий директор «Спартака» ответил на вопрос о поисках нового главного тренера

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поисках нового главного тренера команды.

По окончании сезона московский клуб покидает Доменико Тедеско.

«Мы не просто определяем круг, а уже работаем над поиском главного тренера. Времени у нас не так много, мы это понимаем, — сказал Мележиков. — Думаю, кандидатов не должно быть слишком много — это означало бы, что мы непрофессионально подходим к вопросу. Не более пяти кандидатур».

(Артем Калинин)

После 21 тура «Спартак» занимает третье место в Тинькофф РПЛ. 13 марта красно-белые сыграют в гостях с «Динамо». Начало матча — в 19:00 мск.