«Спартак» продлил сотрудничество с производителем телекоммуникационного оборудования

«Спартак» продлил сотрудничество с компанией-производителем телекоммуникационного оборудования ZTE.

Соглашение, подписанное на стадионе «Открытие Банк Арена» в четверг, будет действовать до окончания сезона-2021/22.

«Рады продолжить сотрудничество, подписываем соглашение до конца сезона-2021/22. За период сотрудничества с декабря 2019 года у нас было много разных активаций, мероприятий. В следующем году у нас начинается период столетия. И мы вместе переходим к активностям, связанным с этой датой», — сказал управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков.