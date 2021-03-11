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Управляющий директор «Спартака» рассказал о продвижении бренда в Китае

16:41
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о продвижении бренда клуба в Китае.

— Вы сказали про то, что заинтересованы в продвижении бренда в Китае. Томас Цорн за пару месяцев до своего увольнения тоже ездил в Китай. На данный момент что-то делается в этом направлении?

— В данный момент нет. Наша программа по совместной академии с Китаем началась гораздо раньше, чем пришел Томас Цорн. В основном, это на уровне детско-юношеского футбола.

(Артем Калинин)

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