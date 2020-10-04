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«Тренеры приходят и уходят, результат делают футболисты». Кульчий — о победе над «Краснодаром»

22:43
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Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал игру и результат матча.

— Доволен и содержанием игры, и результатом, — сказал Кульчий. — Ребята — молодцы. Сыграли строго, агрессинов шли в отбор, широко выбегали в атаку. Сделали все, как и договаривались.

— За счет чего команда так преобразилась по сравнению с матчем против «Химок»?

— Постарался найти нужные слова. Понятно, что такие события произошли на неделе, так что здесь больше заслуга ребят. Тренеры приходят и уходят, а вот команда и футболисты остаются. Именно они выходят на поле и делают результат. (Дмитрий Гирин)

Динамо — Краснодар

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