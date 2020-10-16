Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношениях с нападающим Артемом Дзюбой. Нападающий был недоволен своей заменой в гостевом матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— С Дзюбой у вас очень трогательная была перепалка.

— Читал-читал я ваше высказывание о том, что или он сожрет меня, или я его. Это высказывание не имеет ничего общего с действительностью, — приводит слова Семака «Фонтанка».

— Мы живем во времена постправды, когда из болтовни в YouTube делаются официальные новости, есть такое.

— Это был игровой момент, связанный с тем, что он получил удар. Я у него спросил: есть силы или нет сил, насколько он хорошо себя чувствует. Потому что это концовка матча, нужно работать, нужно двигаться. Понятно, что есть какие-то вопросы, и у него могут быть ко мне, и у меня могут быть к нему. Самое важное, что я понимаю, что он прекрасно осознает, что мы одна команда, и все, чего мы добиваемся — и выигрываем, и проигрываем, — мы все это делаем вместе. А настроение у всех бывает разное. Если игрок играет на волне, ему все нравится. Если что-то не получается, каждый игрок по-разному воспринимает свои взлеты, падения. В этом нет ничего страшного.