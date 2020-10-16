РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Читал высказывание о том, что или он сожрет меня, или я его». Семак — о мнимом конфликте с Дзюбой

12:56
Сергей Семак и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Сергей Семак и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношениях с нападающим Артемом Дзюбой. Нападающий был недоволен своей заменой в гостевом матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— С Дзюбой у вас очень трогательная была перепалка.

— Читал-читал я ваше высказывание о том, что или он сожрет меня, или я его. Это высказывание не имеет ничего общего с действительностью, — приводит слова Семака «Фонтанка».

— Мы живем во времена постправды, когда из болтовни в YouTube делаются официальные новости, есть такое.

— Это был игровой момент, связанный с тем, что он получил удар. Я у него спросил: есть силы или нет сил, насколько он хорошо себя чувствует. Потому что это концовка матча, нужно работать, нужно двигаться. Понятно, что есть какие-то вопросы, и у него могут быть ко мне, и у меня могут быть к нему. Самое важное, что я понимаю, что он прекрасно осознает, что мы одна команда, и все, чего мы добиваемся — и выигрываем, и проигрываем, — мы все это делаем вместе. А настроение у всех бывает разное. Если игрок играет на волне, ему все нравится. Если что-то не получается, каждый игрок по-разному воспринимает свои взлеты, падения. В этом нет ничего страшного.

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2020/10/16/69506217/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир