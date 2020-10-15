Арбитр Владимир Москалев ошибочно удалил полузащитника «Рубина» Дарко Йевтича в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Ахмат» (1:1), считают в Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

По мнению ЭСК, действия футболиста «Рубина» носили характер неосторожности. «Движение рукой в район плеча и груди, выполненное для оттеснения соперника и сохранения контроля над мячом, не представляет опасности игроку «Ахмата», и должно быть наказано только технической санкцией — штрафным ударом», — говорится в заявлении.

На Youtube-канале РФС опубликовано видео, где показаны все эпизоды, по которым ЭСК вынесла решение на последнем заседании.