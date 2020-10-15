ЭСК: Москалев ошибочно удалил Йевтича в матче «Рубин» — «Ахмат»
19:56
Арбитр Владимир Москалев ошибочно удалил полузащитника «Рубина» Дарко Йевтича в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Ахмат» (1:1), считают в Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
По мнению ЭСК, действия футболиста «Рубина» носили характер неосторожности. «Движение рукой в район плеча и груди, выполненное для оттеснения соперника и сохранения контроля над мячом, не представляет опасности игроку «Ахмата», и должно быть наказано только технической санкцией — штрафным ударом», — говорится в заявлении.
На Youtube-канале РФС опубликовано видео, где показаны все эпизоды, по которым ЭСК вынесла решение на последнем заседании.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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