На заседании Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС были рассмотрены эпизоды с работой Виталия Мешкова — главного арбитра матча 10-го тура РПЛ «Уфа» — «Ротор» (0:0). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По мнению экспертов, судья не допустил ошибок в двух ключевых моментах.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 28-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ротора» Соломон Кверквелия сыграл в мяч головой.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 90+ минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что между защитником «Ротора» Седриком Гогуа и нападающим «Уфы» Ловро Бизяком произошел легкий контакт в борьбе за мяч, не явившийся причиной падения игрока атакующей команды.