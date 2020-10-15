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Экспертно-судейская комиссия РФС оценила работу Мешкова на матче «Уфа» — «Ротор»

19:20
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На заседании Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС были рассмотрены эпизоды с работой Виталия Мешкова — главного арбитра матча 10-го тура РПЛ «Уфа» — «Ротор» (0:0). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По мнению экспертов, судья не допустил ошибок в двух ключевых моментах.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 28-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ротора» Соломон Кверквелия сыграл в мяч головой.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 90+ минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что между защитником «Ротора» Седриком Гогуа и нападающим «Уфы» Ловро Бизяком произошел легкий контакт в борьбе за мяч, не явившийся причиной падения игрока атакующей команды.

Уфа — Ротор

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212498

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